ПСЖ победил "Лион" и возглавил таблицу Лиги 1
Фото: Твиттер @PSG_inside
30 тур чемпионата Франции завершился матчем между "Лионом" и ПСЖ. Встреча двух конкурентов за победу в Лиге 1 завершилась поражением хозяев со счетом 2:4. Уже к 52 минуте парижане вели с разницей в 4 мяча, а хозяева, несмотря на все усилия не смогли совершить камбек и поразили ворота Наваса только дважды. Победа позволила ПСЖ подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Почеттино набрали 63 очка и по дополнительным показателям опередили "Лилль". "Лион" остался на третьей строчке, имея в активе 60 баллов.
"Лион" - ПСЖ 2:4 (0:2)
Голы: Мбаппе, 15 - 0:1, Данилу Перейра, 32 - 0:2, Ди Мария, 47 - 0:3, Мбаппе, 52 - 0:4, Слимани, 62 - 1:4, Корне, 81 - 2:4
"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 78), Лукас Пакета, Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 56), Какре, Корне, Токо-Экамби (Шерки, 74), Кадевере (Дюбуа, 56), Депай (Слимани, 56).
ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 86), Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Данилу Перейра, Ди Мария, Верратти, Гуйе (Эррера, 86), Кин (Дракслер, 90), Мбаппе (Неймар, 70).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13