ПСЖ победил "Лион" и возглавил таблицу Лиги 1

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ПСЖ победил "Лион" и возглавил таблицу Лиги 1Фото: Твиттер @PSG_inside
30 тур чемпионата Франции завершился матчем между "Лионом" и ПСЖ. Встреча двух конкурентов за победу в Лиге 1 завершилась поражением хозяев со счетом 2:4. Уже к 52 минуте парижане вели с разницей в 4 мяча, а хозяева, несмотря на все усилия не смогли совершить камбек и поразили ворота Наваса только дважды. Победа позволила ПСЖ подняться на первое место в турнирной таблице чемпионата. Подопечные Почеттино набрали 63 очка и по дополнительным показателям опередили "Лилль". "Лион" остался на третьей строчке, имея в активе 60 баллов.

"Лион" - ПСЖ 2:4 (0:2)

Голы: Мбаппе, 15 - 0:1, Данилу Перейра, 32 - 0:2, Ди Мария, 47 - 0:3, Мбаппе, 52 - 0:4, Слимани, 62 - 1:4, Корне, 81 - 2:4

"Лион": Антони Лопеш, Марсело, Де Шильо, Денайер (Диоманде, 78), Лукас Пакета, Тиаго Мендес (Бруно Гимараэс, 56), Какре, Корне, Токо-Экамби (Шерки, 74), Кадевере (Дюбуа, 56), Депай (Слимани, 56).

ПСЖ: Навас, Флоренци (Дагба, 86), Кимпембе, Маркиньос, Диалло, Данилу Перейра, Ди Мария, Верратти, Гуйе (Эррера, 86), Кин (Дракслер, 90), Мбаппе (Неймар, 70).

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3 Ренн Ренн 28 50
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5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
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