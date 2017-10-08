ПСЖ поборется с "Барселоной" за Коутиньо

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ПСЖ поборется с "Барселоной" за Коутиньо

ПСЖ заинтересован в приобретении хавбека "Ливерпуля" Коутиньо, которым интересуется "Барселона", сообщает Sport.es.

По информации ресурса, бразилец стал одной из главных целей ПСЖ на зимнее трансферное окно. Сообщается, что уже ведутся переговоры с агентом футболиста.

Напомним, что прошедшим летом "Ливерпуль" отказался продать Коутиньо в "Барселону".

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