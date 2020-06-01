ПСЖ поборется за трансферную цель "Барселоны" и "Баварии"

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ПСЖ поборется за трансферную цель "Барселоны" и "Баварии"

Ещё один европейский гранд включился в борьбу за правого защитника "Аякса" Сержиньо Деста, сообщает France Football.

По сведениям издания, купить 19-летнего американца этим летом хочет ПСЖ, который ищет замену для Тома Менье.

Напомним, что на фулбека также претендуют "Бавария" и "Барселона". Амстердамский клуб оценивает своего игрока в 20 миллионов евро.

В досрочно завершённом сезоне Дест сыграл за "Аякс" 36 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов.

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