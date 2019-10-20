ПСЖ поборется за трансферную цель "Реала"

На полузащитника лондонского "Тоттенхэма" Кристиана Эриксена появился ещё один претендент из числа топ-клубов.

По информации Daily Mail, на звёздного датчанина, который летом станет свободным агентом, нацелился ПСЖ.

СМИ пишут, что 27-летний футболист также интересен "Баварии", "Манчестер Юнайтед", "Ювентусу" и "Реалу".

В текущем сезоне Эриксен сыграл за "Тоттенхэм" 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 100 миллионов евро.

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