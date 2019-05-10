ПСЖ подаст апелляцию на дисквалификацию Неймара на три матча

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ПСЖ подаст апелляцию на дисквалификацию Неймара на три матча

ПСЖ будет оспаривать в Высшем апелляционном комитете федерации футбола Франции решение Дисциплинарного комитета дисквалифицировать игрока команды Неймара на три матча. 

На своем сайте парижский клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что они не согласны с таким суровым наказанием, так как в адрес игроков поступали оскорбления.

"ПСЖ и футболист команды Неймар решили обжаловать это решение в Высшем апелляционном комитете федерации футбола Франции", - говорится в заявлении.

Напомним, такое решение было из-за того, что бразильский футболист ударил фаната "Ренна" после проигрыша ПСЖ в Кубке Франции.

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