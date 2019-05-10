ПСЖ подаст апелляцию на дисквалификацию Неймара на три матча
ПСЖ будет оспаривать в Высшем апелляционном комитете федерации футбола Франции решение Дисциплинарного комитета дисквалифицировать игрока команды Неймара на три матча.
На своем сайте парижский клуб опубликовал заявление, в котором говорится, что они не согласны с таким суровым наказанием, так как в адрес игроков поступали оскорбления.
"ПСЖ и футболист команды Неймар решили обжаловать это решение в Высшем апелляционном комитете федерации футбола Франции", - говорится в заявлении.
Напомним, такое решение было из-за того, что бразильский футболист ударил фаната "Ренна" после проигрыша ПСЖ в Кубке Франции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|35
|85
|2
|Лилль
|35
|69
|3
|Лион
|35
|63
|4
|Сент-Этьен
|35
|62
|5
|Монпелье
|35
|55
|6
|Марсель
|35
|55
|7
|Ницца
|35
|52
|8
|Ним
|35
|49
|9
|Реймс
|35
|49
|10
|Страсбур
|35
|46
|11
|Нант
|35
|46
|12
|Анжер
|35
|45
|13
|Ренн
|35
|45
|14
|Бордо
|35
|38
|15
|Тулуза
|35
|37
|16
|Амьен
|35
|34
|17
|Монако
|35
|33
|18
|ФК Кан
|35
|30
|19
|Дижон
|35
|28
|20
|Генгам
|35
|25