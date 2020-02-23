ПСЖ поддержал Китай в борьбе с коронавирусом

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ПСЖ поддержал Китай в борьбе с коронавирусом

Футболисты ПСЖ в знак поддержки Китая в борьбе с коронавирусом вышли в специальных футболках на матч 26-го тура чемпионата Франции с "Бордо".

"Оставайся сильным, Китай", - гласит надпись на футболках парижского клуба.

Напомним, что Китай является очагом распространения коронавируса. На данный момент число заболевших превысило 78 тысяч человек. Умерли более 2 400 человек, выздоровели более 12 тысяч.

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