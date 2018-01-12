ПСЖ поддерживает штрафные санкции Эмери в отношении Кавани и Пасторе

Спортивный директор ПСЖ Антеро Энрике заявил, что руководство клуба поддерживает наставника команды Унаи Эмери в его решении наказать Эдинсона Кавани и Хавьера Пасторе.

"Исходя из последних комментариев о Пасторе и Кавани, я, как спортивный директор клуба, должен заявить, что наша позиция - не выносить детали на суд общественности. Я полностью на стороне главного тренера и его решений. ПСЖ - ответственный клуб, который защищает свои ценности" - приводит слова Энрике A Bola.

Напомним, что футболисты были наказаны за опоздание в расположение клуба после отпуска. Кавани опоздал на два дня, а Пасторе - на 5.

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