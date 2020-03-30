ПСЖ подготовил новый контракт для своего защитника

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ПСЖ подготовил новый контракт для своего защитника

ПСЖ хочет продлить контракт с защитником Ньянзу Куасси, сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, парижане подготовили для своего воспитанника новое пятилетнее соглашение.

Стоит отметить, что перспективному французу только в июне исполнится 18 лет. В этом же месяце истечёт действующий договор игрока с клубом.

Куасси дебютировал за основную команду ПСЖ в декабре 2019 года, с тех пор сыграл 13 матчей, забил 3 гола и сделал 1 ассист.

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