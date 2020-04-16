ПСЖ подготовит и доставит 25 тысяч блюд для персонала больниц Парижа

ПСЖ подготовит и доставит 25 тысяч готовых блюд в больницы Парижа для врачей, борющихся с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Каждый день повара готовят около 1200 блюд, которые доставляют 60 волонтеров по медицинским учреждениям. ПСЖ предоставил клубные автомобили для доставки еды и места, где можно готовить блюда. Акция длится с 9 апреля и финансируется клубом средствами, вырученными с продажи футболок.

Сумма сборов составила 200 тысяч евро. На данный момент доставлено 5 тысяч продуктовых наборов.

Напомним, чемпионаты в Лиге 1 и Лиге 2 приостановлены на неопределенный срок. На данный момент неизвестно возобновится ли сезон.

Во Франции от коронавируса умерло более 17 тысяч человек.

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