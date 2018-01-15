ПСЖ поднял цену на Гедеша

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ПСЖ поднял цену на Гедеша

"Валенсия" хотела выкупить вингера ПСЖ Гонсалу Гедеша, сообщает Telefoot.

По информации источника, "летучие мыши" готовы были заплатить за 21-летнего португальца требуемые 40 миллионов евро, однако парижане, принимая во внимание спрос на футболиста со стороны нескольких топ-клубов, подняли на него цену до 70 миллионов.

Напомним, что Гедеш выступает в этом сезоне за "Валенсию" на правах аренды, сыграл 17 матчей, забил 4 гола и сделал 7 результативных передач.  

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