ПСЖ поднял цену на Гедеша

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ПСЖ поднял цену на Гедеша

ПСЖ резко поднял цену на нападающего Гонсалу Гедеша.

Как сообщает L’Equipe, парижане повысили стоимость игрока с 40 до 80 миллионов евро. Отмечается, что "Валенсия", за которую в минувшем сезоне выступал Гедеш, скорее всего, не сможет выплатить такую сумму.

В минувшем сезоне Гедеш сыграл за "Валенсию" 38 матчей, в которых забил 6 голов.

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