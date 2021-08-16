ПСЖ подписал 18-летнего вратаря из Мадагаскара
Фото сайт ПСЖ
ПСЖ на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Матиасом Рандриамами.
Это первое профессиональное соглашение в карьере 18-летнего футболиста, который попал в структуру парижан в 2016 году.
Договор вратаря сборной Мадагаскара с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Стоит отметить, что Рандриамами пока не дебютировал за главную команду ПСЖ.
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