ПСЖ подписал 18-летнего вратаря из Мадагаскара

Фото сайт ПСЖ

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о заключении контракта с голкипером Матиасом Рандриамами.

Это первое профессиональное соглашение в карьере 18-летнего футболиста, который попал в структуру парижан в 2016 году.

Договор вратаря сборной Мадагаскара с французским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Стоит отметить, что Рандриамами пока не дебютировал за главную команду ПСЖ.

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