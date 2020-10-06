ПСЖ подписал хавбека "Барселоны"

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ПСЖ подписал хавбека "Барселоны"

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары.

Бразилец сменил команду на правах свободного агента, заключив с новым клубом трёхлетний контракт.

За парижан 27-летний футболист будет играть под 12-м номером.

Рафинья является воспитанником "Барсы", за основную команду сыграл 90 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Сдавался в аренду "Интеру" и дважды "Сельте". Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.

Не пропустите: ПСЖ объявил об аренде хавбека "Порту". | http://soccernews.ru
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