ПСЖ подписал хавбека "Барселоны"

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о переходе полузащитника "Барселоны" Рафиньи Алькантары.

Бразилец сменил команду на правах свободного агента, заключив с новым клубом трёхлетний контракт.

За парижан 27-летний футболист будет играть под 12-м номером.

Рафинья является воспитанником "Барсы", за основную команду сыграл 90 матчей, забил 12 голов и сделал 8 ассистов. Сдавался в аренду "Интеру" и дважды "Сельте". Его рыночная стоимость – 9,5 миллиона евро.

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