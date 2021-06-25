ПСЖ подписал контракт с 15-летним братом Мбаппе

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ПСЖ подписал контракт с 15-летним братом Мбаппе

Фото сайт ПСЖ

ПСЖ на своём официальном сайте объявил о заключении соглашения с Этаном Мбаппе.

Это младший брат нападающего парижан Килиана Мбаппе.

Контракт с 15-летним футболистом подписан на три года - до июня 2024-го.

Напомним, что Килиан Мбаппе до сих пор не дал согласие на продление договора с ПСЖ. Следующим летом он может стать свободным агентом.

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