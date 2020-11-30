ПСЖ подписал контракт с 18-летним воспитанником
ПСЖ заключил контракт с защитником Тимоти Пембле. Об этом сообщает Le Parisien.
По данным источника, соглашение 18-летнего игрока с парижанами рассчитано до лета 2024 года. Контракт был подписан спустя два дня после того, как он дебютировал за парижский клуб в матче с "Бордо" (2:2).
Пембле - воспитанник ПСЖ. О продлении контракта стороны договорились в конце сентября.
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|Ницца
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
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|Монпелье
|28
|40
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|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
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|37
|13
|Нант
|28
|37
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|Брест
|28
|34
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|Метц
|28
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|Дижон
|28
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|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
|19
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|20
|Тулуза
|28
|13