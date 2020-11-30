ПСЖ подписал контракт с 18-летним воспитанником

ПСЖ заключил контракт с защитником Тимоти Пембле. Об этом сообщает Le Parisien.

По данным источника, соглашение 18-летнего игрока с парижанами рассчитано до лета 2024 года. Контракт был подписан спустя два дня после того, как он дебютировал за парижский клуб в матче с "Бордо" (2:2).

Пембле - воспитанник ПСЖ. О продлении контракта стороны договорились в конце сентября.

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