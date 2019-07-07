ПСЖ подписал контракт с игроком "Аякса"
Защитник "Аякса" Митчел Баккер стал игроком ПСЖ.
Парижский клуб подписал контракт с голландцем сроком до 2023 года. 19-летний футболист перешел в клуб на правах свободного агента. В ПСЖ он будет играть под 25-м номером.
✍️ #WelcomeBakker— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 июля 2019 г.
Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Mitchel Bakker
Le défenseur néerlandais a signé un contrat professionnel de 4⃣ ans, jusqu’au 30 juin 2023 ✔️
#ICICESTPARIS
В Юношеской лиге УЕФА Баккер провел 13 матчей и две игры за первую команду "Аякса".
В минувшем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, а "Аякс" чемпионом Голландии.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Аякс
|34
|86
|2
|ПСВ
|34
|83
|3
|Фейеноорд
|34
|65
|4
|АЗ
|34
|58
|5
|Витесс
|34
|53
|6
|Утрехт
|34
|53
|7
|Хераклес
|34
|48
|8
|Гронинген
|34
|45
|9
|АДО Ден Хааг
|34
|45
|10
|Виллем II
|34
|44
|11
|Херенвен
|34
|41
|12
|ВВВ Венло
|34
|41
|13
|Зволле
|34
|39
|14
|Эммен
|34
|38
|15
|Фортунна Ситтард
|34
|34
|16
|Эксельсиор
|34
|33
|17
|Де Графсхап
|34
|29
|18
|НАК Бреда
|34
|23