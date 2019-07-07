ПСЖ подписал контракт с игроком "Аякса"

Защитник "Аякса" Митчел Баккер стал игроком ПСЖ.

Парижский клуб подписал контракт с голландцем сроком до 2023 года. 19-летний футболист перешел в клуб на правах свободного агента. В ПСЖ он будет играть под 25-м номером.

✍️ #WelcomeBakker



Le @PSG_inside est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Mitchel Bakker



Le défenseur néerlandais a signé un contrat professionnel de 4⃣ ans, jusqu’au 30 juin 2023 ✔️



#ICICESTPARIS — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 7 июля 2019 г.

В Юношеской лиге УЕФА Баккер провел 13 матчей и две игры за первую команду "Аякса".

В минувшем сезоне ПСЖ стал чемпионом Франции, а "Аякс" чемпионом Голландии.

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