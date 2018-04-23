ПСЖ подписал контракт с новым тренером

ПСЖ уже нашел замену своему главному тренеру Унаи Эмери, с которым клуб расстанется по окончанию текущего сезона.

Так, по сведениям football.fr, парижане уже подписали контракт с немецким специалистом Томасом Тухелем, последним клубом которого была дортмундская "Боруссия". Официально о назначении 44-летнего наставника новоиспеченные чемпионы Франции объявят уже по окончанию текущего сезона. Соглашение с Тухелем будет рассчитано на два года.

Напомним, вчера ПСЖ минимально обыграл "Бордо". | soccernews.ru