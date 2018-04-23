ПСЖ подписал контракт с новым тренером
ПСЖ уже нашел замену своему главному тренеру Унаи Эмери, с которым клуб расстанется по окончанию текущего сезона.
Так, по сведениям football.fr, парижане уже подписали контракт с немецким специалистом Томасом Тухелем, последним клубом которого была дортмундская "Боруссия". Официально о назначении 44-летнего наставника новоиспеченные чемпионы Франции объявят уже по окончанию текущего сезона. Соглашение с Тухелем будет рассчитано на два года.
Напомним, вчера ПСЖ минимально обыграл "Бордо". | soccernews.ru
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|Ренн
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|34
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|9
|Нант
|34
|46
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|Генгам
|34
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|11
|Бордо
|34
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|Дижон
|34
|42
|13
|Амьен
|34
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|Анжер
|34
|37
|15
|ФК Кан
|33
|36
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|Страсбур
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|34
|17
|Тулуза
|33
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|29
|19
|Лилль
|34
|29
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|Метц
|34
|26