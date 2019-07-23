ПСЖ подписал воспитанника "Барселоны", которого называют "новым Месси"

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ПСЖ подписал воспитанника "Барселоны", которого называют "новым Месси"

Голландский полузащитник Хави Симонс перешел из "Барселоны" в ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.

Симонс подписал с ПСЖ контракт до лета 2022 года. Каталонцы пытались удержать игрока, но не сумели договориться о подписании контракта с его агентом Мино Райолой. Французский клуб выплатит каталонцам определенную сумму в качестве компенсации за воспитание молодого игрока.

16-летний Симонс является воспитанником "Барселоны". За манеру игры его сравнивают с аргентинским форвардом каталонцев Лионелем Месси. Instagram голландца насчитывает более 1,6 миллиона подписчиков.

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