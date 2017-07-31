ПСЖ подпишет контракт с Неймаром в среду

Французский ПСЖ таки готовится совершить самый громкий трансфер в истории футбола, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, парижане планируют подписать контракт с форвардом каталонской "Барселоны" Неймаром уже в ближайшую среду. Соглашение с бразильцем будет рассчитано до лета 2022 года. Трансфер футболиста обойдется "красно-синим" в 222 миллиона евро.

Напомним, ПСЖ до сих пор не сделал официального предложения по Неймару. | soccernews.ru