ПСЖ подпишет Коутинью в случае ухода Верратти в "Барселону"
Западные СМИ сообщают об интересе французского ПСЖ к хавбеку "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо.
По информации источника, английский клуб готов отпустить одного из своих лидеров за 100 миллионов евро, однако такую сумму заплатить смогут лишь несколько европейских клубов.
Одним из них является ПСЖ, а помочь парижанам в этом сможет "Барселона", которая близка к подписанию хавбека Марко Верратти. В случае перехода вырученные за итальянца деньги будут потрачены на покупку Коутиньо.
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