ПСЖ подпишет Вендела и отдаст его в аренду

Хавбек "Флуминенсе" Вендел Вале в ближайшее время станет игроком ПСЖ, сообщает Globo Esporte.

По информации ресурса, в настоящее время футболист не входит в планы наставника ПСЖ Унаи Эмери, поэтому он будет отправлен в аренду в "Флуминенсе".

В действующем сезоне Вендел провел 19 игр и забил два гола.

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