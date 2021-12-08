ПСЖ пока не удается договориться с Зиданом

Теги зинедин зиданпсж

ПСЖ пока не удается договориться с Зиданом

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" пока не может договориться с бывшим тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, переговоры проходят в позитивном ключе, но договоренности пока нет. Зидан может заменить в ПСЖ нынешнего наставника Маурисио Почеттино. 

Напомним, что 49-летний Зидан летом 2021 года покинул "Реал" и с тех пор является безработным.

Не пропустите: Зидан готов возглавить ПСЖ, но назвал важное условие. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Расписание последнего тура РПЛ в году - 18-го

Расписание последнего тура РПЛ в году - 18-го

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов