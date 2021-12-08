ПСЖ пока не удается договориться с Зиданом

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" пока не может договориться с бывшим тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, сообщает Cadena Ser.

По сведениям источника, переговоры проходят в позитивном ключе, но договоренности пока нет. Зидан может заменить в ПСЖ нынешнего наставника Маурисио Почеттино.

Напомним, что 49-летний Зидан летом 2021 года покинул "Реал" и с тех пор является безработным.

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