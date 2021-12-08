ПСЖ пока не удается договориться с Зиданом
Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" пока не может договориться с бывшим тренером мадридского "Реала" Зинедином Зиданом, сообщает Cadena Ser.
По сведениям источника, переговоры проходят в позитивном ключе, но договоренности пока нет. Зидан может заменить в ПСЖ нынешнего наставника Маурисио Почеттино.
Напомним, что 49-летний Зидан летом 2021 года покинул "Реал" и с тех пор является безработным.
Не пропустите: Зидан готов возглавить ПСЖ, но назвал важное условие. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Президент "Барселоны" высказался перед матчем против "Баварии"
-
Задержание Милевского СБУ было постановочным (видео)
-
Расписание последнего тура РПЛ в году - 18-го
-
Кроос догнал Пепе по важному показателю в "Реале"
-
Испанская Федерация Футбола высказался свою позицию по сделке Ла Лиги с фондом CVC
-
Экс-тренер "Спартака" может возглавить топ-клуб Германии
-
Пике назвал причину, почему "Бавария" успешнее "Барселоны"
-
Месси получил оценку "семь" за матч с "Брюгге". Больше только у одного игрока
-
"Зенит" не смог обыграть "Челси" в Юношеской лиге УЕФА и не вышел в плей-офф
-
Черчесов отреагировал на известие о смерти Гамулы
-
ПСЖ пока не удается договориться с Зиданом
-
Глушаков намерен стать игроком в пляжный футбол
-
Манчини прокомментировал информацию о договоренности с "Манчестер Юнайтед"
-
Дзюба отреагировал на известие о смерти Гамулы
-
Агент Левандовски ярко высказался об итогах голосования за "Золотой мяч"
-
Карпин отреагировал на смерть тренера Гамулы
-
Названа предварительная причина смерти Игоря Гамулы
-
Гвардиола прокомментировал поражение "Манчестер Сити" в матче с "РБ Лейпциг"
-
"Мои любимые". Роналду опубликовал фото с детьми и Джорджиной
-
Уткин высказался об уходе из жизни тренера Гамулы
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13