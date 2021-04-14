ПСЖ показал фотографию из раздевалки после выхода в полуфинал Лиги Чемпионов

Фото: твиттер ПСЖ

Пресс-служба "Пари Сен-Жермен" опубликовала фотографию с эмоциями футболистов после завоевания путевки в полуфинал Лиги Чемпионов.

Парижский клуб в ответном матче 1/4 финала дома проиграл мюнхенской "Баварии" со счетом 0:1, но прошел дальше благодаря большему количеству выездных голов, так как в первой встрече выиграл в гостях - 3:2.

В полуфинале ПСЖ сыграет с победителем пары "Боруссия" Дортмунд - "Манчестер Сити" (первый матч - 1:2).

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