ПСЖ показал, как поздравил футболистов с Рождеством
Пресс-служба ПСЖ опубликовала видеозапись, на которой игрокам вручают подарки к Рождеству.
К примеру, Неймар получил съедобную гитару, а Килиан Мбаппе - игрушечную машинку. Что досталось другим футболистам, смотрите в ролике.
— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) December 25, 2020
La Bûche spécial LOGMAS s’est introduite au Parc des Princes pour prendre la place du sapin de Noël et offre aux joueurs du @PSG_inside des cadeaux assez spéciaux... à tous ! ❤️
@ClashRoyale @supercell pic.twitter.com/z9b1dxKmtt
ПСЖ идёт на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидера на 1 очко.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13