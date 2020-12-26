ПСЖ показал, как поздравил футболистов с Рождеством

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ПСЖ показал, как поздравил футболистов с Рождеством

Пресс-служба ПСЖ опубликовала видеозапись, на которой игрокам вручают подарки к Рождеству.

К примеру, Неймар получил съедобную гитару, а Килиан Мбаппе - игрушечную машинку. Что досталось другим футболистам, смотрите в ролике.

ПСЖ идёт на третьем месте в турнирной таблице Лиги 1, отставая от лидера на 1 очко.

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