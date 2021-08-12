ПСЖ показал первый тренировочный день Месси

Фото твиттер ПСЖ

Пресс-служба ПСЖ продолжает знакомить всех желающих с пребыванием в клубе звёздного новичка Лионеля Месси.

Сегодня, 12 августа, аргентинец начал тренироваться с командой. В ролике на YouTube-канале парижан показано, как форвард знакомится с игроками и тренерами, после чего занимается в спортзале и на поле.

Напомним, что Месси заключил с ПСЖ контракт по схеме "2+1" с зарплатой 41 миллион евро в год после уплаты налогов.

34-летний нападающий перебрался во французский гранд на правах свободного агента и выбрал себе 30-й игровой номер.

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