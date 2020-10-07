ПСЖ показал третью форму на сезон-2020/21

ПСЖ представил третью форму на сезон-2020/21.

Новая экипировка парижан создана совместно с брендом Майкла Джордана. Форма выполнена в винном оттенке с бело-черными вставками.

ПСЖ после 6 туров занимает 4 место в турнирной таблице Лиги 1.

Читайте также: Тухель хотел видеть Суареса в ПСЖ, клуб так и не сделал предложение "Барселоне"| http://soccernews.ru