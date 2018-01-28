ПСЖ показал все 157 голов Кавани за клуб

ПСЖ опубликовал видеооролик со всеми 157 голами нападающего Эдинсона Кавани за парижский клуб.

Напомним, что форвард стал лучшим бомбардиром в истории парижан.

Видео: Кавани - 157 голов за ПСЖ.

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