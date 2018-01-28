ПСЖ показал все 157 голов Кавани за клуб

Теги псжэдинсон кавани

ПСЖ показал все 157 голов Кавани за клуб

ПСЖ опубликовал видеооролик со всеми 157 голами нападающего Эдинсона Кавани за парижский клуб.

Напомним, что форвард стал лучшим бомбардиром в истории парижан.

Видео: Кавани - 157 голов за ПСЖ.

Не пропустите: Кавани: "157 голов. Вперед, "Париж"!". | http://soccernews.ru

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Пьянь

Дурацкий ролик. Видно только последний удар Кавани.

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