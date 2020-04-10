ПСЖ получил рекомендацию вдвое урезать зарплату Неймара

Ассоциация профессиональных футболистов Франции согласовала рекомендации касательно сокращения зарплат игроков, выступающих в Лиге 1.

По информации ESPN, предлагается урезать оклады свыше 100 тысяч евро в месяц на 50 процентов.

В эту категорию входит в числе прочих и самый высокооплачиваемый футболист французского чемпионата Неймар, зарабатывающий 31,6 миллиона евро в год.

Напомним, что сезон Лиги 1 приостановлен из-за пандемии коронавируса.

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