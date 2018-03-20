ПСЖ понадобился один из лидеров "Ювентуса"

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ПСЖ понадобился один из лидеров "Ювентуса"

ПСЖ проявляет интерес к боснийскому полузащитнику "Ювентуса" Миралему Пьяничу, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Стоит отметить, что ранее хавбек уже играл во Франции за "Лион".

В этом сезоне 27-летний Пьянич провел за "Ювентус" 35 матчей, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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