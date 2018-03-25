ПСЖ понадобился защитник "Наполи"
ПСЖ проявляет интерес к алжирскому защитнику "Наполи" Фаузи Гуламу, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 35 миллионов евро. Также он входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".
В этом сезоне 27-летний Гулам провел за "Наполи" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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|Команда
|М
|О
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|29
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|2
|Наполи
|29
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|3
|Рома
|29
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|4
|Интер Милан
|28
|55
|5
|Лацио
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|6
|Милан
|28
|50
|7
|Аталанта
|28
|44
|8
|Сампдория
|28
|44
|9
|Фиорентина
|28
|41
|10
|Торино
|28
|36
|11
|Болонья
|29
|34
|12
|Удинезе
|28
|33
|13
|Дженоа
|28
|30
|14
|Кальяри
|28
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|15
|Сассуоло
|28
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|Кьево
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|СПАЛ
|29
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|Кротоне
|28
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|19
|Хеллас Верона
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