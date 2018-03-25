ПСЖ понадобился защитник "Наполи"

ПСЖ проявляет интерес к алжирскому защитнику "Наполи" Фаузи Гуламу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, парижский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно и может заплатить за него полную сумму отступных, которая составляет 35 миллионов евро. Также он входит в сферу интересов "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В этом сезоне 27-летний Гулам провел за "Наполи" 17 матчей, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

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