ПСЖ понес очередную серьезную потерю перед матчем с "Реалом" в Лиге чемпионов
Фото: инстаграм Леандро Паредеса/Автор неизвстен
Аргентинский полузащитник "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес выбыл из строя из-за травмы, сообщает L’Équipe.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение приводящей мышцы. Хавбек, скорее всего, пропустит ближайший матч Лиги 1 с "Ренном", а также может не сыграть в первом поединке 1/8 финала Лиги чемпионов с "Реалом" (15 февраля).
Напомним, что в лазарете парижан также находятся защитник Серхио Рамос, полузащитник Андер Эррера, а также нападающий Неймар.
В нынешнем сезоне 27-летний Паредес провел за ПСЖ 16 матчей во всех турнирах и отдал две голевые передачи.
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