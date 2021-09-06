ПСЖ поощряет Неймара крупной суммой за вежливость и пунктуальность

Теги псжнеймар

ПСЖ поощряет Неймара крупной суммой за вежливость и пунктуальность

Фото твиттер Кубка Америки

Форвард ПСЖ Неймар получает бонусы за пунктуальность, а также вежливость и дружелюбность в общении с болельщиками, утверждает Marca.

По сведениям издания, если поведение звёздного футболиста соответствует оговоренным требованиям, то он зарабатывает дополнительно 6,5 миллиона евро в год.

Помимо вышеуказанного, 29-летнему бразильцу запрещено критически высказываться в адрес клуба.

Напомним, что в мае Неймар продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года.

Не пропустите: Неймар похвастался своей физической формой после критики из-за лишнего веса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл

Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов