ПСЖ поощряет Неймара крупной суммой за вежливость и пунктуальность

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Форвард ПСЖ Неймар получает бонусы за пунктуальность, а также вежливость и дружелюбность в общении с болельщиками, утверждает Marca.

По сведениям издания, если поведение звёздного футболиста соответствует оговоренным требованиям, то он зарабатывает дополнительно 6,5 миллиона евро в год.

Помимо вышеуказанного, 29-летнему бразильцу запрещено критически высказываться в адрес клуба.

Напомним, что в мае Неймар продлил контракт с ПСЖ до лета 2025 года.

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