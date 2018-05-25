ПСЖ попадет под санкции от УЕФА по причине несоответствия правилам финансового фэйр-плей.

Источник сообщает, что клуб точно будет наказан. Вопрос обсуждался на вчерашнем исполкоме УЕФА в Киеве.

Отмечается, что на ПСЖ могут наложить штраф, а также установить ограничения по поводу подписания новых игроков.Также парижан обяжут родать нескольких футболистов.

В УЕФА уверены, что 200 миллионов евро, которые ПСЖ якобы получил от спонсоров – серьезно завышенная сумма.

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