ПСЖ попадет под санкции от УЕФА

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ПСЖ попадет под санкции от УЕФАПСЖ попадет под санкции от УЕФА по причине несоответствия правилам финансового фэйр-плей.

Источник сообщает, что клуб точно будет наказан. Вопрос обсуждался на вчерашнем исполкоме УЕФА в Киеве.

Отмечается, что на ПСЖ могут наложить штраф, а также установить ограничения по поводу подписания новых игроков.Также парижан обяжут родать нескольких футболистов. 

В УЕФА уверены, что 200 миллионов евро, которые ПСЖ якобы получил от спонсоров – серьезно завышенная сумма. 

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