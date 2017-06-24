ПСЖ попытается приобрести Бэйла

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ПСЖ попытается приобрести Бэйла

Форвард "Реала" Гарет Бэйл попал в сферу интересов ПСЖ, сообщает As.

По сведениям издания, парижане переключили внимание на Бэйла после неудачи с трансфером Килиана Мбаппе.

В минувшем сезоне Бэйл провел 27 матчей, забил 9 голов и отдал 4 ассиста.

Читайте также: Если не удастся подписать Мбаппе, ПСЖ предпримет попытки заполучить другого топового форварда. | http://soccernews.ru

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