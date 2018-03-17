ПСЖ попытается сбить цену на Доннарумму

Вратарь "Милана" Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в ПСЖ.

Однако, как сообщает Todomercadoweb, парижане не готовы заплатить за голкипера требуемые 70 миллионов евро и постараются сбить цену до 50 миллионов.

Напомним, что в услугах Доннаруммы также заинтересован "Челси".

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