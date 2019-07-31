ПСЖ попытается убедить Неймара не покидать клуб

Спортивный директор ПСЖ Леонардо собирается провести встречу с нападающим команды Неймаром, сообщает Sport.es.

По информации ресурса, бразильский функционер намерен попытаться убедить соотечественника не покидать французский клуб.

Если футболист откажет Леонардо, то парижане будут готовы продать его уже этим летом.

Ранее стало известно, что ПСЖ снизил цену на Неймара до 180 миллионов евро. При этом форвард может уйти в любой клуб, кроме "Барселоны".

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