ПСЖ пошел на контакт с "Реалом" по трансферу Неймара

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ПСЖ пошел на контакт с "Реалом" по трансферу НеймараПСЖ пошел на контакт с мадридским "Реалом" по трансферу своего ведущего форварда Неймара, информирует El Chiringuito.

По сведениям источника, изначально руководство парижан не планировало расставаться с бразильцем ни при каких обстоятельствах. Однако под напором футболиста клуб был вынужден начать обсуждение его возможного ухода со "сливочными".

Напомним, Неймар примет решение по своему будущему после Чемпионата Мира. | soccernews.ru

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