ПСЖ послал жесткое предупреждение "Барселоне"

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ПСЖ послал жесткое предупреждение "Барселоне"Французский ПСЖ послал предупреждение каталонской "Барселоне" о недопустимости ее дальнейших попыток заполучить полузащитника парижан Марко Верратти.

Как информирует испанская пресса, "красно-синие" поставили "сине-гранатовым" ультиматум. Так, ПСЖ сообщил вице-чемпиону Испании о том, что он будет готов возобновить свои попытки приобрести одного из лидеров "Барсы" в лице Неймара, если каталонский гранд продолжит предпринимать шаги по подписанию итальянского хавбека.

Напомним, ПСЖ может заменить Верратти хавбеком "Ювентуса". | soccernews.ru

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