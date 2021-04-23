ПСЖ поспорит с клубами АПЛ за защитника "Реала"

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ПСЖ поспорит с клубами АПЛ за защитника "Реала"

Фото твиттер Рафаэля Варана

ПСЖ включился в борьбу за центрального защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, утверждает AS.

По сведениям издания, парижане готовы сделать предложение 27-летнему футболисту, если он решит сменить команду по окончании сезона.

Также на звёздного француза претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Приоритетом самого Варана остаётся продление контракта с "Реалом", однако сторонам не удаётся договориться о финансовых условиях. Игрок хочет увеличения зарплаты, а клуб из-за кризиса не может себе этого позволить. Действующее соглашение истекает в июне 2022 года.

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