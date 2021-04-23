ПСЖ поспорит с клубами АПЛ за защитника "Реала"
ПСЖ включился в борьбу за центрального защитника мадридского "Реала" Рафаэля Варана, утверждает AS.
По сведениям издания, парижане готовы сделать предложение 27-летнему футболисту, если он решит сменить команду по окончании сезона.
Также на звёздного француза претендуют "Манчестер Юнайтед" и "Челси".
Приоритетом самого Варана остаётся продление контракта с "Реалом", однако сторонам не удаётся договориться о финансовых условиях. Игрок хочет увеличения зарплаты, а клуб из-за кризиса не может себе этого позволить. Действующее соглашение истекает в июне 2022 года.
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|М
|О
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|Ливерпуль
|27
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|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
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|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
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|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
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|Саутгемптон
|27
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|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
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|Брайтон & Хоув Альбион
|27
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|16
|Борнмут
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|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
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|Уотфорд
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