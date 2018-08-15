ПСЖ поставил ультиматум своему хавбеку

ПСЖ поставил ультиматум своему полузащитнику Адриану Рабьо, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, парижане потребовали от 23-летнего хавбека определиться с будущим - если он не планирует продлевать с клубом действующий контракт, рассчитанный до лета следующего года, он будет выставлен на трансфер уже в текущее межсезонье.

Напомним, ПСЖ повесил ценник на Рабьо. | soccernews.ru