ПСЖ поставил ультиматум своему хавбеку

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ПСЖ поставил ультиматум своему хавбекуПСЖ поставил ультиматум своему полузащитнику Адриану Рабьо, информирует Le 10 Sport.

Так, по сведениям источника, парижане потребовали от 23-летнего хавбека определиться с будущим - если он не планирует продлевать с клубом действующий контракт, рассчитанный до лета следующего года, он будет выставлен на трансфер уже в текущее межсезонье.

Напомним, ПСЖ повесил ценник на Рабьо. | soccernews.ru

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