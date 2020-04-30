ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом
ПСЖ посвятил свой девятый чемпионский титул врачам, которые борются с пандемией коронавируса.
Ранее стало известно, что Лига 1 досрочно завершена, а ПСЖ признан чемпионом Франции. Владелец команды Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил всех медработников.
"Мы хотим посвятить этот титул чемпионов Лиги 1 сезона-2019/20 всем врачам и другим героям повседневной жизни, чья преданность и самоотверженность на протяжении многих недель вызывают наше восхищение", - передает слова Аль-Хелаифи пресс-служба клуба.
ПСЖ стал чемпионом Франции в девятый раз в своей истории и вышел на второе место по этому показателю, догнав "Марсель". По числу чемпионских титулов парижане и марсельцы уступают "Сент-Этьену" (10).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Реймс
|28
|41
|6
|Ницца
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Анжер
|28
|39
|11
|Страсбур
|27
|38
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13