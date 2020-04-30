ПСЖ посвятил чемпионский титул врачам, борющимся с коронавирусом

ПСЖ посвятил свой девятый чемпионский титул врачам, которые борются с пандемией коронавируса.

Ранее стало известно, что Лига 1 досрочно завершена, а ПСЖ признан чемпионом Франции. Владелец команды Нассер Аль-Хелаифи поблагодарил всех медработников.

"Мы хотим посвятить этот титул чемпионов Лиги 1 сезона-2019/20 всем врачам и другим героям повседневной жизни, чья преданность и самоотверженность на протяжении многих недель вызывают наше восхищение", - передает слова Аль-Хелаифи пресс-служба клуба.

ПСЖ стал чемпионом Франции в девятый раз в своей истории и вышел на второе место по этому показателю, догнав "Марсель". По числу чемпионских титулов парижане и марсельцы уступают "Сент-Этьену" (10).

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