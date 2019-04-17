ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1 и вновь не сумел стать чемпионом
В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Франции "Нант" обыграл ПСЖ со счетом 3:2.
ПСЖ нужна была победа, чтобы обеспечить себе чемпионский титул, но клуб потерпел второе поражение подряд. Ранее парижане уступили "Лиллю" со счетом 1:5.
"Нант" – ПСЖ - 3:2 (2:1)
Голы: Дани Алвес, 19 - 0:1, Диего Карлос, 22 - 1:1, Уорис, 44 - 2:1, Диего Карлос, 52 - 3:1, Гюджлю, 89 - 3:2
ПСЖ: Буффон, Керер, Дани Алвес, Кимпембе, Курзава (Гюджлю, 74), Нкунку, Паредес, Диаби, Дракслер, Шупо-Мотинг, Нсоки (Дагба, 60).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|31
|81
|2
|Лилль
|32
|64
|3
|Лион
|32
|56
|4
|Сент-Этьен
|32
|53
|5
|Марсель
|32
|51
|6
|Монпелье
|32
|48
|7
|Реймс
|32
|48
|8
|Ницца
|32
|48
|9
|Страсбур
|32
|44
|10
|Ренн
|32
|43
|11
|Ним
|32
|43
|12
|Анжер
|32
|41
|13
|Бордо
|32
|38
|14
|Тулуза
|32
|35
|15
|Нант
|31
|34
|16
|Монако
|32
|32
|17
|Амьен
|32
|32
|18
|Дижон
|32
|25
|19
|Генгам
|32
|24
|20
|ФК Кан
|32
|23