ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1 и вновь не сумел стать чемпионом

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ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1 и вновь не сумел стать чемпионом

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Франции "Нант" обыграл ПСЖ со счетом 3:2.

ПСЖ нужна была победа, чтобы обеспечить себе чемпионский титул, но клуб потерпел второе поражение подряд. Ранее парижане уступили "Лиллю" со счетом 1:5.

"Нант" – ПСЖ - 3:2 (2:1)
Голы: Дани Алвес, 19 - 0:1, Диего Карлос, 22 - 1:1, Уорис, 44 - 2:1, Диего Карлос, 52 - 3:1, Гюджлю, 89 - 3:2

ПСЖ: Буффон, Керер, Дани Алвес, Кимпембе, Курзава (Гюджлю, 74), Нкунку, Паредес, Диаби, Дракслер, Шупо-Мотинг, Нсоки (Дагба, 60).

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2 Лилль Лилль 32 64
3 Лион Лион 32 56
4 Сент-Этьен Сент-Этьен 32 53
5 Марсель Марсель 32 51
6 Монпелье Монпелье 32 48
7 Реймс Реймс 32 48
8 Ницца Ницца 32 48
9 Страсбур Страсбур 32 44
10 Ренн Ренн 32 43
11 Ним Ним 32 43
12 Анжер Анжер 32 41
13 Бордо Бордо 32 38
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15 Нант Нант 31 34
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