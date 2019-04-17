ПСЖ потерпел второе поражение подряд в Лиге 1 и вновь не сумел стать чемпионом

В перенесенном матче 28-го тура чемпионата Франции "Нант" обыграл ПСЖ со счетом 3:2.

ПСЖ нужна была победа, чтобы обеспечить себе чемпионский титул, но клуб потерпел второе поражение подряд. Ранее парижане уступили "Лиллю" со счетом 1:5.

"Нант" – ПСЖ - 3:2 (2:1)

Голы: Дани Алвес, 19 - 0:1, Диего Карлос, 22 - 1:1, Уорис, 44 - 2:1, Диего Карлос, 52 - 3:1, Гюджлю, 89 - 3:2

ПСЖ: Буффон, Керер, Дани Алвес, Кимпембе, Курзава (Гюджлю, 74), Нкунку, Паредес, Диаби, Дракслер, Шупо-Мотинг, Нсоки (Дагба, 60).

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