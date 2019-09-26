ПСЖ потерпел второе поражение в чемпионате Франции

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ПСЖ потерпел второе поражение в чемпионате Франции

В матче 7-го тура чемпионата Франции ПСЖ на своем поле проиграл "Реймсу" со счетом 0:2. Победу гостям принесли голы Хассана Камара и Булайе Диа. 

Несмотря на поражение ПСЖ остался на первом месте в турнирной таблице Лиги 1. "Реймс" поднялся на 8-ю позицию.

ПСЖ – "Реймс" - 0:2 (0:1)
Голы: Камара, 29 - 0:1, Диа, 90+4 - 0:2

ПСЖ: Навас, Бернат, Кимпембе, Курзава (Маркиньос, 66), Мбе Со (Менье, 59), Сарабия, Паредес, Шупо-Мотинг (Ди Мария, 42), Эррера, Диалло, Неймар.

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