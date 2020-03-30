ПСЖ потеряет более 200 миллионов евро, если сезон закончится в июне

Стали известны предполагаемые финансовые потери ПСЖ в случае завершения текущего сезона в июне.

По информации L’Equipe, парижане могут не досчитаться 215 миллионов евро.

В эту сумму входят снижение выплат за телеправа, вероятное урезание призовых за участие в Лиге Чемпионов, а также отсутствие доходов от продажи билетов, поскольку, скорее всего, матчи будут проходить при пустых трибунах.

Напомним ,что ПСЖ лидирует в Лиге 1, а также пробился в 1/4 финала ЛЧ.

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