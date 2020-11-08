ПСЖ потерял 12 футболистов из-за травм

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ПСЖ потерял 12 футболистов из-за травм

Еще четыре футболиста "Пари Сен-Жермен" выбыли из строя из-за травм, сообщает Actu Foot.

По сведениям издания, в матче 10-го тура чемпионата Франции с "Ренном" (3:0) травмировались защитники Тило Керер и Алессандро Флоренци, полузащитник Идрисса Гуйе, а также форвард Мойзе Кин.

Таким образом, всего в ПСЖ травмированы уже 12 игроков. Ранее в лазарет парижан попали защитники Хуан Бернат и Преснель Кимпембе, полузащитники Марко Верратти, Юлиан Дракслер и Пабло Сарабия, а также нападающие Неймар, Килиан Мбаппе и Мауро Икарди.

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