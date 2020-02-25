ПСЖ потерял двух основных игроков из-за травм
Игроки ПСЖ - бразильский защитник Тиаго Силва и испанский полузащитник Андер Эррера выбыли из строя из-за травм, сообщает официальный сайт клуба.
Бразилец повредил бицепс правого бедра и пропустит около трех недель. У испанца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Сроки его восстановления составят от полутора до двух месяцев.
В нынешнем сезоне 35-летний Силва провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 30-летнего Эрреры один забитый мяч и одна голевая передача в 18 поединках.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|62
|2
|Марсель
|26
|52
|3
|Ренн
|26
|44
|4
|Лилль
|26
|43
|5
|Монако
|26
|39
|6
|Страсбур
|26
|38
|7
|Лион
|26
|37
|8
|Реймс
|26
|37
|9
|Монпелье
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Нант
|26
|37
|12
|Бордо
|25
|35
|13
|Брест
|26
|34
|14
|Анжер
|26
|33
|15
|Сент-Этьен
|26
|29
|16
|Метц
|26
|28
|17
|Дижон
|26
|27
|18
|Ним
|26
|27
|19
|Амьен
|26
|22
|20
|Тулуза
|26
|13