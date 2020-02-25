ПСЖ потерял двух основных игроков из-за травм

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ПСЖ потерял двух основных игроков из-за травм

Игроки ПСЖ - бразильский защитник Тиаго Силва и испанский полузащитник Андер Эррера выбыли из строя из-за травм, сообщает официальный сайт клуба.

Бразилец повредил бицепс правого бедра и пропустит около трех недель. У испанца диагностирована травма четырехглавой мышцы бедра. Сроки его восстановления составят от полутора до двух месяцев.

В нынешнем сезоне 35-летний Силва провел за ПСЖ 30 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал одну результативную передачу. На счету 30-летнего Эрреры один забитый мяч и одна голевая передача в 18 поединках.

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