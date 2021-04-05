ПСЖ потерял ещё одного основного игрока из-за коронавируса

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ПСЖ потерял ещё одного основного игрока из-за коронавируса

Фото инстаграм Алессандро Флоренци

Правый защитник ПСЖ Алессандро Флоренци выбыл из строя, сообщает официальный твиттер клуба.

У 30-летнего футболиста обнаружили коронавирусную инфекцию, в связи с чем он отправлен на карантин.

Таким образом, итальянец пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", запланированный на ближайшую среду.

В текущем сезоне Флоренци провёл за ПСЖ 29 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.

Ранее парижане потеряли из-за COVID-19 хавбека Марко Верратти.

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