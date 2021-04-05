ПСЖ потерял ещё одного основного игрока из-за коронавируса
Фото инстаграм Алессандро Флоренци
Правый защитник ПСЖ Алессандро Флоренци выбыл из строя, сообщает официальный твиттер клуба.
У 30-летнего футболиста обнаружили коронавирусную инфекцию, в связи с чем он отправлен на карантин.
Таким образом, итальянец пропустит первый матч 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Баварии", запланированный на ближайшую среду.
В текущем сезоне Флоренци провёл за ПСЖ 29 матчей, забил 2 гола и сделал 1 ассист.
Ранее парижане потеряли из-за COVID-19 хавбека Марко Верратти.
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|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
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|2
|Марсель
|28
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
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|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13