ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо"

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ПСЖ потерял очки в матче с "Бордо"

В рамках 12-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с "Бордо".

Парижане продолжают лидировать в чемпионате, опережая ближайшего преследователя на 3 очка.

ПСЖ - "Бордо" 2:2

Голы: Пембеле (аг), 10 - 0:1, Неймар (пен), 27 - 1:1, Кин, 28 - 2:1, Адли, 60 - 2:2

ПСЖ: Рико, Пембеле, Баккер, Кимпембе, Флоренци, Верратти (Эррера, 64), Паредес (Икарди, 85), Рафинья (Ди Мария, 63), Неймар, Кин (Сарабия, 81), Мбаппе.

"Бордо": Костиль, Сабали, Бесс, Кватенг (Бенито, 46), Косьельни, Башич (Адли, 58), Отавио, Бен-Арфа, Зеркан (Уден, 59), Маджа (Бриан, 81), Хван Ый Чжо (де Превиль, 59).

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