ПСЖ потерял очки в матче с "Лиллем"

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ПСЖ потерял очки в матче с "Лиллем"

В заключительном матче 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с "Лиллем".

По итогам матча "Лилль" сравнялся по очкам с "Лионом", но занимает первое место благодаря дополнительным показателям. ПСЖ идет третьим.

"Лилль" - ПСЖ 0:0

"Лилль": Меньян, Фонте, Рейнилду, Ботман, Челик, Сумаре, Иконе (Веа, 61), Языджи (Дэвид, 61), Андре (Шека, 79), Бамба, Йылмаз.

ПСЖ: Навас, Курзава (Дагба, 87), Керер, Маркиньос, Флоренци (Эррера, 87), Рафинья (Дракслер, 77), Верратти, Ди Мария (Мбаппе, 77), Гуйе, Кимпембе (Баккер, 81), Кин.

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