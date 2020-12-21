ПСЖ потерял очки в матче с "Лиллем"
В заключительном матче 16-го тура французской Лиги 1 ПСЖ сыграл вничью с "Лиллем".
По итогам матча "Лилль" сравнялся по очкам с "Лионом", но занимает первое место благодаря дополнительным показателям. ПСЖ идет третьим.
"Лилль" - ПСЖ 0:0
"Лилль": Меньян, Фонте, Рейнилду, Ботман, Челик, Сумаре, Иконе (Веа, 61), Языджи (Дэвид, 61), Андре (Шека, 79), Бамба, Йылмаз.
ПСЖ: Навас, Курзава (Дагба, 87), Керер, Маркиньос, Флоренци (Эррера, 87), Рафинья (Дракслер, 77), Верратти, Ди Мария (Мбаппе, 77), Гуйе, Кимпембе (Баккер, 81), Кин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13