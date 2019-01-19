ПСЖ потерял основного игрока в феерическом матче с "Генгамом"



Главный тренер ПСЖ Томас Тухель сообщил о травме итальянского полузащитника Марко Верратти, которую игрок получил в матче 21-го тура чемпионата Франции с "Генгамом" (9:0).

"У Верратти серьезное повреждение. Он поехал в больницу, чтобы пройти медицинское обследование. У меня нет информации по нему, но ситуация плохая. Боюсь, что у него серьезная травма. Это худшее, что могло произойти с нашей командой", - приводит слова Тухеля жуналист EPSN Джонатан Джонсон в своем твиттере.

Верратти получил травму в первом тайме и был заменен уже на 19-й минуте. В нынешнем сезоне 26-летний итальянец провел за клуб 20 матчей во всех турнирах и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Кавани и Мбаппе повторили рекорд Лиги 1 40-летней давности. | http://soccernews.ru